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17:26, 28 июля 2023Россия

Назван тип взорвавшейся в Таганроге ракеты

МО России: при ударе по Таганрогу ВСУ использовали переделанную ракету С-200

Фото: Telegram channel of Vasily Golubev, Governor of the Rostov region / Reuters

При ударе по Таганрогу Вооруженные силы Украины использовали переделанную ракету от зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны С-200. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, ракета была модифицирована из оборонительной в ударную.

Также в Минобороны добавили, что осколки от выпущенной ракеты С-200 упали на Таганрог, из-за чего были повреждены жилые дома и пострадали мирные жители.

О том, что в Таганроге произошел мощный взрыв, стало известно ранее 28 июля. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пояснил, что инцидент произошел в центре города у кафе «Чехов сад». К месту взрыва ракеты направили спасателей. Он уточнил, что в инциденте пострадали 15 человек.

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    Марк Леонов
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