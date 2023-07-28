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16:51, 28 июля 2023Россия

Ростовский губернатор подтвердил взрыв ракеты в Таганроге

Губернатор Ростовской области Голубев подтвердил взрыв ракеты в Таганроге
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Telegram channel of Vasily Golubev, Governor of the Rostov region / Reuters

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил взрыв ракеты в Таганроге. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что все произошло в центре города у кафе «Чехов сад». К месту взрыва ракеты направили спасателей.

Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорой помощи, указал Голубев. «Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется», — написал ростовский губернатор.

Позже Голубев добавил, что за помощью к врачам обратились 15 человек. У всех граждан выявлены легкие травмы от осколков.

О взрыве в центре Таганрога стало известно в пятницу, 28 июля.

Сначала очевидцы в районе улицы Адмирала Крюйса стали распространять в соцсетях ролики и уверяли, что взрывной волной выбило стекла у близлежащих домов.

Издание Baza в Telegram-канале сообщило, что на месте взрыва в Таганроге образовалась пятиметровая воронка. ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы заявило о 12 пострадавших.

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    Анна Щербакова
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