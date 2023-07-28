Мощный взрыв произошел в Таганроге Ростовской области

Mash: в Таганроге Ростовской области произошел мощный взрыв

В Таганроге Ростовской области произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, взрыв прогремел в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла у близлежащих домов. Помимо того, сработала сигнализация у нескольких автомобилей.

28 июля беспилотник попытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что дрон был сбит силами Минобороны. Пострадавших и разрушений на земле нет. Каких-либо подробностей инцидента градоначальник не раскрыл.