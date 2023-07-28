Названа главная причина возникновения рака у молодых людей

Профессор Деви Шридхар: продукты глубокой переработки вызывают рак

Профессор и заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете Деви Шридхар назвала продукты глубокой переработки главной причиной возникновения рака у молодых людей. Об этом сообщает The Guardian.

Шридхар отметила, что в течение последних десятилетий наблюдается резкий рост заболеваемости раком среди представителей молодого поколения. Она обращается к прогнозу эпидемиолога Сюдзи Огино, согласно которому уровень заболеваемости раком будет только расти. По мнению Огино, у каждой группы людей, рождающейся с разницей в десятилетие, повышается риск развития рака в зрелом возрасте.

Шридхар добавила, что на развитие заболевания влияют курение, употребление алкоголя, ожирение, недостаточная физическая активность и неправильное питание. Она рассказала, что Огино изучает связь между едой, которую человек ест в молодости, изменением микробиома кишечника и ранним возникновением рака. По словам профессора, все больше данных свидетельствует о том, что употребление в пищу продуктов глубокой переработки, особенно с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара, изменяет микробиом кишечника в плохую сторону. Это, по мнению многих экспертов, в том числе Шридхар, вызывает рак у молодого поколения.

По мнению профессора, основная проблема заключается в том, что многие люди предпочитают покупать переработанные продукты из-за их доступности и долговечности. Однако такая еда вредна для здоровья взрослых людей и, в частности, детей. «Ситуация будет только ухудшаться, поскольку цены на продукты питания за последний год выросли на 19,1 процента. Это означает, что для многих семей такие продукты являются единственным доступным способом питания, учитывая, насколько по сравнению с ними подорожали фрукты, овощи, мясо, рыба и молочные продукты», — говорит Шридхар. Профессор считает, что заболеваемость среди молодых людей будет только увеличиваться, пока здоровое питание не станет доступным для каждого человека.

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