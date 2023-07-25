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15:19, 25 июля 2023Забота о себе

Онколог назвал симптомы рака брюшины и способ выявить заболевание

Врач-онколог Черемушкин: к симптомам рака брюшины относятся вздутие живота, тошнота и боль

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Рак внутренних органов, расположенных в брюшной полости, на ранних стадиях часто протекает бессимптомно, рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин. Способы выявить заболевание он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Черемушкина, к симптомам злокачественных новообразований в брюшине относятся постоянное вздутие живота, потеря аппетита, тошнота, регулярные запоры или диарея, а также частые боли в животе. «Постоянное вздутие живота говорит о нарушении кишечника, тошнота — об интоксикации при большом объеме опухолевых клеток в организме. Проблема заключается в том, что проявления патологии неспецифичны, поэтому их можно легко принять за признаки других заболеваний», — предупредил врач.

Онколог добавил, что зачастую на ранних этапах заболевание протекает бессимптомно. Он объяснил, что это происходит из-за способности трубчатых структур, к которым относится желудок и кишечник, растягиваться. Таким образом опухоль может расти, не доставляя дискомфорта, пока не перекроет проходимость кишечной трубки.

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По словам Черемушкина, единственный способ выявить рак кишечника и желудка на ранних стадиях — это регулярно проходить обследование в клинике на наличие болезни.

Ранее люди с онкологическими заболеваниями рассказали о первых признаках рака, которые их встревожили и заставили пройти обследование. Многие признались, что первыми «звоночками» стали сильные и необъяснимые боли.

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    Екатерина Улитина
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