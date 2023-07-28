Американская разведка предположила поставки военных технологий Китая в Россию

Разведка США: Китай поставляет России технологии, которые применяются в зоне СВО

Китай поставляет России технологии и оборудование, которые применяются в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом предположении сообщила американская разведка в своем докладе «Поддержка, оказанная КНР России».

В отчете в основном приводятся данные из открытых источников и сообщения западной прессы в поддержку этих утверждений, но также предоставляет оценку разведывательного сообщества о том, что Китай «становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях».

В документе говорится, что по состоянию на март 2023 года Китай поставил в Россию беспилотники и их детали на сумму более 12 миллионов долларов, ссылаясь на «сторонний анализ данных российской таможни». Кроме того, китайские государственные оборонные компании якобы также поставляли российским, находящимся под санкциями, другую технику двойного назначения.

В своем докладе разведка заявляет, что китайские фирмы, вероятно, помогают Москве уклоняться от санкций, хотя «трудно установить масштабы» этой помощи.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала китайские компании не оказывать России материальную поддержку и помощь в обходе западных санкций. По ее словам, в ходе разговора с китайскими коллегами она подчеркнула важность прекращения СВО.