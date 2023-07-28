Режим ЧС введут в Таганроге после падения обломков ракеты С-200

Глава Таганрога введет в городе режим ЧС после падения обломков ракеты С-200

Глава Таганрога Андрей Фатеев введет в городе режим ЧС после падения обломков ракеты зенитно-ракетного комплекса C-200. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Фатеева, в связи с инцидентом в городе прошло совещание оперативного штаба.

«В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщил градоначальник.

При этом в первую очередь, по словам Фатеева, необходимо оценить масштаб повреждений и оказать помощь пострадавшим.

В Ростовской области были сбиты две модифицированные из противовоздушных в ударные ракеты зенитно-ракетного комплекса С-200. В результате падения обломков первой из них пострадали 15 человек.