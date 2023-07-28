В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие

Минобороны: по Таганрогу ударили переоборудованной зенитной ракетой С-200

В Таганроге Ростовской области днем в пятницу, 28 июля, произошел мощный взрыв. Причиной стала ракета, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев. Эту информацию подтвердили в Минобороны России.

Совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога Минобороны России

По словам губернатора Голубева, за медицинской помощью обратились уже 15 человек. У всех пострадавших — легкие травмы, они получили мелкие осколочные ранения.

В медучреждения доставлены девять человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести Василий Голубев губернатор Ростовской области

На месте взрыва образовалась огромная воронка

Врыв произошел у кафе «Чехов сад». Его сила была такова, что из-за образовавшейся ударной волны в домах вокруг выбило стекла.

Радиус воронки, образовавшейся у ресторана, составил около пяти метров. На опубликованных кадрах с места взрыва видны разрушения построек вокруг.

Губернатор Голубев уточнил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома Василий Голубев губернатор Ростовской области

Появились также фото мелких металлических шариков, которыми мог быть начинен взорвавшийся предмет. Подобные поражающие элементы используются для максимального увеличения числа пострадавших. При этом найденные металлические элементы могут являться и осколками разорвавшегося снаряда.

Над местом взрыва поднялся огромный клуб черного дыма

Местная жительница рассказала «Ленте.ру», что после взрыва почувствовала тряску, от которой у припаркованных поблизости машин сработала сигнализация.

«Увидела огромный клуб дыма. Дом задрожал очень сильно. Благо окна были открыты, а так бы вынесло все!» — сообщила другая собеседница «Ленты.ру».

Сейчас место взрыва оцеплено. Там работают 60 спасателей и 17 единиц техники

Около часа спустя над Ростовской областью сбили еще одну ракету

Как рассказал губернатор Голубев, вторая ракета была перехвачен российскими военными в Азовском районе Ростовской области.

К какому типу снарядов относилась вторая сбитая ракета, губернатор не сообщил. Он добавил, что последствия на земле уточняются.

В то же время местные жители опубликовали в социальных сетях снимки, на которых запечатлена работа систем противовоздушной обороны — в небе над жилыми домами были видны полосы дыма от пусков.