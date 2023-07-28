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18:04, 28 июля 2023Россия

В Ростовской области металлический предмет пробил крышу сельского дома

Ростовский губернатор Голубев: металлический предмет пробил крышу сельского дома
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Металлический предмет пробил крышу сельского дома в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ЧП произошло в селе Самбек Неклиновского района на улице Восточная. «Металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет», — пояснил политик.

Других данных представитель региональных властей не привел.

Ранее Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету, однако ее осколки упали на город. Позднее Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе.

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    Никита Абрамов
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