В Ростовской области металлический предмет пробил крышу сельского дома

Ростовский губернатор Голубев: металлический предмет пробил крышу сельского дома

Металлический предмет пробил крышу сельского дома в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ЧП произошло в селе Самбек Неклиновского района на улице Восточная. «Металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет», — пояснил политик.

Других данных представитель региональных властей не привел.

Ранее Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету, однако ее осколки упали на город. Позднее Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе.