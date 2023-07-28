В Ростовской области сбили вторую ракету

Ростовский губернатор Голубев: системы ПВО сбили вторую ракету

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую ракету в Ростовской области. Об этом заявил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе», — пояснил он.

Глава Ростовской области добавил, что данные о последствиях на земле уточняются.

Ранее стало известно о взрыве в Таганроге. Очевидцы рассказали, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Позднее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма.

Затем Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По их данным, системы ПВО перехватили ракету, однако ее осколки упали на город.