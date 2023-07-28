Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:41, 28 июля 2023Россия

В Ростовской области сбили вторую ракету

Ростовский губернатор Голубев: системы ПВО сбили вторую ракету

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую ракету в Ростовской области. Об этом заявил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе», — пояснил он.

Глава Ростовской области добавил, что данные о последствиях на земле уточняются.

Ранее стало известно о взрыве в Таганроге. Очевидцы рассказали, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Позднее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма.

Затем Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По их данным, системы ПВО перехватили ракету, однако ее осколки упали на город.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие

    Оживлен проведший 46 тысяч лет в вечной мерзлоте червь

    Облившего памятник Герою СССР заподозрили в подготовке диверсии

    Пожилой пилот пассажирского самолета напился перед вылетом и пошел под суд

    Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовской областью

    В России разрешили исламский банкинг

    Названы регионы России с самыми дорогими домами в аренду

    В Ростовской области сбили вторую ракету

    Врач назвал россиянам необычную причину плохого настроения

    В России поддержали повышение МРОТ с 2024 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости