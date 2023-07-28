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17:25, 28 июля 2023Россия

Минобороны заявило о перехвате украинской ракеты над Таганрогом

Минобороны: российские системы ПВО перехватили украинскую ракету над Таганрогом

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету в небе над Таганрогом в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атака совершена переоборудованным в ударный вариант зенитным ракетным комплексом ПВО С-200. Удар был совершен по жилой инфраструктуре.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога», — говорится в сообщении министерства.

Взрыв произошел 28 июля. Очевидцы рассказали, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Позднее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма.

Предположение, что причиной взрыва могла стать ракета, высказывал ранее губернатор области Василий Голубев.

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    Никита Абрамов
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