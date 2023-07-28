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16:21, 28 июля 2023Россия

Появилось видео с места взрыва в Таганроге Ростовской области

Опубликовано видео с места взрыва в Таганроге Ростовской области

Появилось видео с места взрыва в Таганроге Ростовской области. Короткий видеоролик опубликовала Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма. Местные жители вышли на улицу и наблюдают за происходящим.

По словам очевидцев, взрывной волной выбило стекла в расположенных поблизости домах, у нескольких автомобилей сработала сигнализация.

Мощный взрыв произошел в Таганроге в пятницу, 28 июля. По данным Telegram-каналов, он прогремел в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный».

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    Алан Босиков
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