В зданиях вокруг места взрыва в Таганроге выбило окна

Mash сообщил, что в зданиях вокруг места взрыва в Таганроге выбило окна

В зданиях вокруг места взрыва в Таганроге Ростовской области выбило окна. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, взрыв произошел в районе аквапарка «Лазурный» на улице Адмирала Крюйса. Местные жители также рассказали, что от взрывной волны сработала сигнализация у машин.

Кроме того, в сети появилось видео с места взрыва. На записи видно облако темного дыма, поднимающееся в небо.

О взрыве в Таганроге стало известно вечером 28 июля. Власти ситуацию пока не комментировали. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в пятиэтажном жилом доме Нижнекамска взорвался газ. Пострадали два человека, еще восемь россиян самостоятельно эвакуировались из горящего здания.