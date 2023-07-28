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16:19, 28 июля 2023Россия

В зданиях вокруг места взрыва в Таганроге выбило окна

Mash сообщил, что в зданиях вокруг места взрыва в Таганроге выбило окна

Кадр: телеграм-канал «Mash»

В зданиях вокруг места взрыва в Таганроге Ростовской области выбило окна. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, взрыв произошел в районе аквапарка «Лазурный» на улице Адмирала Крюйса. Местные жители также рассказали, что от взрывной волны сработала сигнализация у машин.

Кроме того, в сети появилось видео с места взрыва. На записи видно облако темного дыма, поднимающееся в небо.

О взрыве в Таганроге стало известно вечером 28 июля. Власти ситуацию пока не комментировали. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в пятиэтажном жилом доме Нижнекамска взорвался газ. Пострадали два человека, еще восемь россиян самостоятельно эвакуировались из горящего здания.

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    Константин Лысяков
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