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17:23, 28 июля 2023Россия

Минобороны заявило о ракетном ударе Киева по Таганрогу

Минобороны России заявило, что Киев нанес ракетный удар по Таганрогу

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области / РИА Новости

Киев нанес ракетный удар по Таганрогу Ростовской области. Об этом заявило Минобороны России.

По данным ведомства, атака по жилой инфраструктуре города была совершена с помощью зенитной ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200, переделанной в ударный вариант. «Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе», — сообщило Минобороны.

В результате обломки сбитой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территории Таганрога. В Минобороны назвали атаку терактом и подчеркнули, что из-за него были повреждены несколько зданий.

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    Константин Лысяков
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