Минобороны заявило о ракетном ударе Киева по Таганрогу

Минобороны России заявило, что Киев нанес ракетный удар по Таганрогу

Киев нанес ракетный удар по Таганрогу Ростовской области. Об этом заявило Минобороны России.

По данным ведомства, атака по жилой инфраструктуре города была совершена с помощью зенитной ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200, переделанной в ударный вариант. «Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе», — сообщило Минобороны.

В результате обломки сбитой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территории Таганрога. В Минобороны назвали атаку терактом и подчеркнули, что из-за него были повреждены несколько зданий.