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17:08, 28 июля 2023Россия

Ростовский губернатор рассказал о пострадавших при взрыве в Таганроге

Ростовский губернатор Голубев: при взрыве в Таганроге пострадали 15 человек

Фото: Telegram-канал Василия Голубева

При мощном взрыве в Таганроге пострадали 15 человек. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram.

По его словам, сейчас с пострадавшими работают медики. Голубеву также известно, что «все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков». В заключение он призвал граждан доверять только проверенным источникам.

О том, что в Таганроге произошел мощный взрыв, стало известно ранее 28 июля. Mash указывал, что взрыв прогремел в районе улицы Адмирала Крюйса. Тогда же очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах.

Telegram-канал «112» писал, что инцидент произошел рядом с рестораном «Чехов Сад». Telegram-канал Shot сообщал, что после взрыва люди, находившиеся в тот момент в ресторане, могли оказаться под завалами и сейчас их извлекают из-под обломков. В МЧС также отметили, что три человека госпитализированы, а на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.

В районе ресторана образовалась воронка от взрыва. В настоящее время эксперты ее осматривают. При этом предполагается, что в городе могли произойти два взрыва. По словам очевидцев, на которых ссылается Mash, первый взрыв был сильным, а второй слабее.

Тем временем в сети появилось видео с места взрыва. На записи видно облако темного дыма, поднимающееся высоко в небо.

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    Варвара Кошечкина
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