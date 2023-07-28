Стало известно о двух взрывах в Таганроге

Mash: очевидцы заявили о двух взрывах в районе ресторана «Чехов Сад» в Таганроге

Стало известно о двух взрывах в районе ресторана «Чехов Сад» в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на заявления очевидцев.

По их словам, первый взрыв был сильным, второй оказался чуть слабее. В результате инцидента в зданиях на улице Александровской были выбиты стекла. Как минимум пять человек пострадали.

Сейчас в районе Банковской площади в Таганроге разбирают завалы, утверждает Mash.

По информации издания Baza, на месте взрыва в Таганроге образовалась пятиметровая воронка. До этого в соцсетях распространили ролик с места происшествия в Ростовской области.

На кадрах было видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма. Жители Таганрога вышли на улицу и наблюдают за происходящим.

Власти Ростовской области пока произошедшее никак не комментировали.