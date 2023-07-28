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16:58, 28 июля 2023Россия

В МЧС сообщили о госпитализации трех человек после взрыва в Таганроге

МЧС России: три человека госпитализированы после мощного взрыва в Таганроге
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области

Три человека госпитализированы после мощного взрыва в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«Возгорания нет. По предварительным данным, три человека доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

О взрыве 28 июля сообщил Telegram-канал Mash. Очевидцы рассказали, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Позднее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма.

Затем губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной взрыва могла стать ракета. Он пояснил, что все произошло в центре города у кафе «Чехов сад». К месту взрыва ракеты направили спасателей.

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    Никита Абрамов
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