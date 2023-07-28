Стало известно о мощном взрыве вблизи ресторана в Таганроге

«112»: мощный взрыв произошел около ресторана «Чехов Сад» в Таганроге

Мощный взрыв произошел около ресторана «Чехов Сад» в Таганроге. Такие подробности происшествия приводит Telegram-канал «112».

На данный момент известно о нескольких пострадавших. По данным канала, сейчас им оказывают помощь медики. При этом Telegram-канал Shot сообщает, что после взрыва люди, находившиеся в тот момент в ресторане «Чехов сад», могли оказаться под завалами, сейчас их извлекают из-под обломков.

На месте происшествия в Таганроге также образовалась воронка от взрыва. В настоящее время эксперты ее осматривают. При этом предполагается, что в городе могли произойти два взрыва. По словам очевидцев, на которых ссылается Mash, первый взрыв был сильным, а второй слабее.

О том, что в Таганроге произошел мощный взрыв, стало известно ранее 28 июля. Mash указывал, что взрыв прогремел в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка. Тогда же очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Помимо этого, сработала сигнализация нескольких автомобилей.

На данный момент власти официально не прокомментировали инцидент. Тем временем в сети появилось видео с места взрыва. На записи видно облако темного дыма, поднимающееся высоко в небо.