Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:21, 28 июля 2023Россия

Таганрогский художественный музей оказался в эпицентре взрыва

Ростовский губернатор Голубев: эпицентр взрыва пришелся на территорию музея

Фото: Telegram channel of Vasily Golubev, Governor of the Rostov region / Reuters

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — пояснил глава региона.

Он также добавил, что в медучреждения были доставлены девять человек.

О взрыве 28 июля сообщил Telegram-канал Mash. Очевидцы рассказали, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Позднее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма.

Василий Голубев заявил, что причиной взрыва могла стать ракета. Он пояснил, что все произошло в центре города у кафе «Чехов сад». К месту взрыва ракеты направили спасателей.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о ракетном ударе Киева по Таганрогу

    Назван тип взорвавшейся в Таганроге ракеты

    Минобороны заявило о перехвате украинской ракеты над Таганрогом

    Бухгалтер потратила 60 миллионов рублей компании на приворот бойфренда

    Таганрогский художественный музей оказался в эпицентре взрыва

    Раскрыта программа Московского урбанфорума в «Зарядье»

    НАТО пообещала построить в Польше новый военный объект

    Россияне оценили работу Путина на посту президента

    Появились новые кадры разрушений после взрыва ракеты в Таганроге

    Ростовский губернатор рассказал о пострадавших при взрыве в Таганроге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости