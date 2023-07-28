Таганрогский художественный музей оказался в эпицентре взрыва

Ростовский губернатор Голубев: эпицентр взрыва пришелся на территорию музея

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — пояснил глава региона.

Он также добавил, что в медучреждения были доставлены девять человек.

О взрыве 28 июля сообщил Telegram-канал Mash. Очевидцы рассказали, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Позднее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма.

Василий Голубев заявил, что причиной взрыва могла стать ракета. Он пояснил, что все произошло в центре города у кафе «Чехов сад». К месту взрыва ракеты направили спасателей.