На месте взрыва в Таганроге нашли осколки неизвестного снаряда
SHOT: на месте взрыва в Таганроге нашли осколки неизвестного снарядаСюжетВзрывы в Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге нашли осколки неизвестного снаряда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
В пятницу, 28 июля, в Таганроге прогремел взрыв.
Очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла у близлежащих домов. По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек.
На месте происшествия образовалась пятиметровая воронка. Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что причиной стал взрыв ракеты.