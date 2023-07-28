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16:49, 28 июля 2023Россия

На месте взрыва в Таганроге нашли осколки неизвестного снаряда

SHOT: на месте взрыва в Таганроге нашли осколки неизвестного снаряда
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»

На месте взрыва в Таганроге нашли осколки неизвестного снаряда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

В пятницу, 28 июля, в Таганроге прогремел взрыв.

Очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла у близлежащих домов. По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек.

На месте происшествия образовалась пятиметровая воронка. Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что причиной стал взрыв ракеты.

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    Алан Босиков
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