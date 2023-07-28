Число пострадавших при взрыве в Таганроге достигло 12

Экстренные службы сообщили о 12 пострадавших в результате взрыва в Таганроге

Число пострадавших при взрыве в Таганроге в Ростовской области достигло 12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства рассказал, что на месте взрыва образовался завал, под которым могут находиться люди.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. Причина взрыва в настоящий момент устанавливается. По данным издания Baza, на месте взрыва в Таганроге образовалась пятиметровая воронка. Telegram-канал SHOT, в свою очередь, уточнил, что на месте взрыва нашли осколки неизвестного снаряда.

Как стало известно, взрыв прогремел в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах.

Позднее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма.