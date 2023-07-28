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16:43, 28 июля 2023Россия

Число пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось

ТАСС: число пострадавших из-за мощного взрыва в Таганроге увеличилось
СюжетВзрывы в Ростовской области

Число пострадавших при мощном взрыве в Таганроге Ростовской области увеличилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, число пострадавших возросло до шести. Ранее сообщалось о пяти получивших ранения при взрыве.

О взрыве 28 июля сообщил Telegram-канал Mash. По данным авторов поста, взрыв прогремел в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах.

Позднее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма. Местные жители вышли на улицу и наблюдают за происходящим.

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    Никита Абрамов
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