Число пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось

ТАСС: число пострадавших из-за мощного взрыва в Таганроге увеличилось

Число пострадавших при мощном взрыве в Таганроге Ростовской области увеличилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, число пострадавших возросло до шести. Ранее сообщалось о пяти получивших ранения при взрыве.

О взрыве 28 июля сообщил Telegram-канал Mash. По данным авторов поста, взрыв прогремел в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах.

Позднее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма. Местные жители вышли на улицу и наблюдают за происходящим.