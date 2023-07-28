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16:38, 28 июля 2023Россия

Число пострадавших из-за мощного взрыва в Таганроге выросло

Mash сообщил, что число пострадавших из-за взрыва в Таганроге выросло до пяти
СюжетВзрывы в Ростовской области

Кадр: Telegram-канал Mash

Число пострадавших из-за мощного взрыва в Таганроге Ростовской области выросло до пяти человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash,

Как пишут авторы поста, сейчас на месте происшествия разбирают завалы.

Ранее очевидцы рассказали, что всего было два взрыва — один сильный, а второй немного слабее. Оба прозвучали в районе ресторана «Чехов Сад».

Мощный взрыв прогремел в Таганроге в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный» днем 28 июля. По словам местных жителей, взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Также сообщалось, что на месте происшествия образовалась пятиметровая воронка.

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    Константин Лысяков
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