На месте взрыва в Таганроге образовалась пятиметровая воронка

Baza: на месте взрыва в Таганроге образовалась пятиметровая воронка

На месте взрыва в Таганроге в Ростовской области образовалась пятиметровая воронка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов поста, воронка на месте взрыва имеет размер пять на пять метров.

О взрыве ранее сообщил Telegram-канал Mash. По данным авторов поста, взрыв прогремел в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах.

Позднее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма. Местные жители вышли на улицу и наблюдают за происходящим.