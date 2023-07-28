Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:05, 28 июля 2023Россия

В Минобороны сообщили о перехвате второй ракеты в Ростовской области

Минобороны сообщило о повторной попытке ВСУ атаковать Россию ракетой С-200

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Азовском районе Ростовской области перехвачена вторая ракета зенитного ракетного комплекса С-200. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Согласно сообщению оборонного ведомства, вторая перехваченная в регионе ракета, так же как и первая, была переоборудована из противовоздушной в ударную.

Также в МО уточнили, что снаряд был сбит российской системой ПВО над городом Азов.

Первая ракета была сбита системами ПВО около 16:20. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате инцидента пострадали 15 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения — пятиметровая воронка, есть пострадавшие

    В России не увидели пользы в цифровом рубле

    МИД пригрозил ответными мерами за удар Киева по Таганрогу

    Туристам раскрыли действенные способы избежать уличной кражи в отпуске

    В европейском городе в знак протеста у десятка автомобилей спустили шины

    В России ужесточат правила выдачи ипотеки

    Чемпион ОИ Батыргазиев одержал девятую победу подряд в профессиональном боксе

    Врачи оценили эффективность популярного в интернете способа увеличения груди

    Раскрыты способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

    Замминистра обороны Украины уволили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости