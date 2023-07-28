В Минобороны сообщили о перехвате второй ракеты в Ростовской области

Минобороны сообщило о повторной попытке ВСУ атаковать Россию ракетой С-200

В Азовском районе Ростовской области перехвачена вторая ракета зенитного ракетного комплекса С-200. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Согласно сообщению оборонного ведомства, вторая перехваченная в регионе ракета, так же как и первая, была переоборудована из противовоздушной в ударную.

Также в МО уточнили, что снаряд был сбит российской системой ПВО над городом Азов.

Первая ракета была сбита системами ПВО около 16:20. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате инцидента пострадали 15 человек.