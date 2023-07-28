Очевидцы рассказали о моменте мощного взрыва в Таганроге

Очевидцы рассказали «Ленте.ру» о сильной ударной волне после взрыва в Таганроге

Жители Таганрога рассказали подробности о произошедшем в городе мощном взрыве. Очевидица, пожелавшая остаться анонимной, сообщила «Ленте.ру» о сильной ударной волне после взрыва.

«Я в этот момент находилась во дворе дома. Услышала сильный взрыв. Во дворе на машинах сработали сигнализации. Началась тряска», — поделилась жительница города.

Другая женщина рассказала «Ленте.ру», что слышала два взрыва подряд.

«Живу в центре. Был первый взрыв и сразу второй. Я увидела огромный клуб дыма. Дом задрожал очень сильно. Благо окна были открыты, а так бы вынесло все! Очень испугались!» — сообщила жительница Таганрога.

Еще один местный житель сообщил о том, что место взрыва перекрыто. «Поехали смотреть, что взорвалось, но все перекрыто. Был хлопок и ударная волна», — поделился он.

Ранее в Таганроге Ростовской области произошел мощный взрыв в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла у близлежащих домов.

