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16:45, 28 июля 2023Россия

Очевидцы рассказали о моменте мощного взрыва в Таганроге

Очевидцы рассказали «Ленте.ру» о сильной ударной волне после взрыва в Таганроге
СюжетВзрывы в Ростовской области

Кадр: Telegram-канал SHOT

Жители Таганрога рассказали подробности о произошедшем в городе мощном взрыве. Очевидица, пожелавшая остаться анонимной, сообщила «Ленте.ру» о сильной ударной волне после взрыва.

«Я в этот момент находилась во дворе дома. Услышала сильный взрыв. Во дворе на машинах сработали сигнализации. Началась тряска», — поделилась жительница города.

Другая женщина рассказала «Ленте.ру», что слышала два взрыва подряд.

«Живу в центре. Был первый взрыв и сразу второй. Я увидела огромный клуб дыма. Дом задрожал очень сильно. Благо окна были открыты, а так бы вынесло все! Очень испугались!» — сообщила жительница Таганрога.

Еще один местный житель сообщил о том, что место взрыва перекрыто. «Поехали смотреть, что взорвалось, но все перекрыто. Был хлопок и ударная волна», — поделился он.

Ранее в Таганроге Ростовской области произошел мощный взрыв в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла у близлежащих домов.

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    Екатерина СмирнаяАлена Шевченко
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