Последствия мощного взрыва в Ростовской области попали на видео

Shot опубликовал видео с последствиями взрыва в Таганроге Ростовской области

Последствия мощного взрыва в Таганроге Ростовской области попали на видео. Видеозапись с места происшествия публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах показана груда кирпичей от разрушенного здания. На месте происшествия находятся люди, завалы разбираются. «Гриб был хороший, я видел, такой черный», — говорит очевидец произошедшего на видео.

Затем в кадре появляются еще здания, у которых из-за взрыва выбило окна. Также видна воронка. «Мужик вышел, сказал "ракета пролетела"», — уточняет снявший видео оператор.

28 июля взрыв прогремел в Таганроге в районе улицы Адмирала Крюйса около аквапарка «Лазурный». Очевидцы сообщили, что взрывная волна выбила стекла у близлежащих домов. Помимо того, сработала сигнализация у нескольких автомобилей.