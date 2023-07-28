Популярный блогер случайно оголился во время трансляции и испугался

Популярный блогер и стример из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, испугался, что его аккаунт на сервисе Twitch могут заблокировать из-за того, что он случайно оголился во время трансляции. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Зубарев сообщил, что ему пришлось прервать запланированную трансляцию из-за того, что в кадр случайно попал его голый пенис. Блогер уточнил, что после этого опасается блокировки аккаунта, так как на Twitch запрещено демонстрировать провокационные видео и изображения.

«Единственное, за что я парюсь — за бан. Очень надеюсь, что они поймут, что это было по случайности и дадут не пермач (перманентный бан, постоянную блокировку — примечание «Ленты.ру»), а хотя бы трехдневный, или отделаюсь предупреждением», — поделился опасениями блогер. Он добавил, что стримы на Twitch являются его основным источником заработка.

Ранее Зубарев пожаловался на высокие цены на электричество в Китае. По его словам, в месяц он платит около 217 юаней (примерно 2700 рублей по курсу на 27 июля).