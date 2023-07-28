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18:46, 28 июля 2023Ценности

Раскрыты способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

Стилист Лилия Фаттахова: брюки на высокой посадке скроют недостатки фигуры

Фото: John Phillips / UK Press / Getty Images

Стилист, дизайнер и создатель круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова раскрыла способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 28 июля.

Эксперт посоветовала использовать в образах брюки, джинсы, шорты и юбки на высокой посадке. «Несмотря на вернувшуюся в моду низкую посадку, для выступающего живота и боков эта тенденция противопоказана», — предупредила Фаттахова.

Кроме того, рекомендуется присмотреться к оверсайз-одежде. С помощью объемной футболки, рубашки или пиджака можно замаскировать выпирающие живот и бока, считает специалист. При этом Фаттахова обратила внимание на то, что остальные вещи должны быть строго по размеру и не иметь ярких принтов. «Все эти вещи могут сделать вас еще крупнее и оставить акценты не там, где нужно», — пояснила собеседница издания.

Помимо прочего, необходимо включить в гардероб одежду с вертикальными линиями и вещи определенных фасонов. Например, базовую футболку с круглым вырезом, которую можно заправить в джинсы с высокой посадкой или юбку А-силуэта.

В заключение Фаттахова предложила не забывать о различных аксессуарах, поскольку они могут отвлечь внимание от проблемных зон, и таком модном приеме, как многослойность.

Ранее дизайнер одежды Артем Терентьев назвал россиянкам с пышными формами самую модную вещь. По его словам, в этом сезоне актуальны белые брюки с черными тонкими полосками.

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    Мария Винар
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