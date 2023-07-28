Врач развеяла популярные мифы о гепатите С

Врач Нурмухаметова развеяла миф о неизлечимости гепатита С

Мнение о неизлечимости гепатита С является ложным, сообщила заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Депздрава Москвы, руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ №1 Елена Нурмухаметова. Этот и другие мифы о заболевании она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Приличный человек заразиться не может

По словам врача, долгое время считалось, что гепатит С — маркер асоциального поведения человека, тех, кто употребляет внутривенно какие-то психоактивные вещества или ведет беспорядочную половую жизнь. Однако это не так. Эти люди, безусловно, находятся в группе риска, как и «порядочные» посетители салонов маникюра, тату или пирсинга.

«К группе риска относятся и медицинские работники, потому что они работают с пациентами, среди которых есть инфицированные лица, и особенно хирурги, которые могут пораниться во время операции, и специалисты лабораторной диагностики, которые работают с препаратами крови, и другие», — перечислила медик.

Чтобы избежать заражения, в медицинских организациях Москвы учтены все необходимые меры предосторожности, так как вакцины от этого вируса нет, но есть эффективное лечение, обратила внимание собеседница «Ленты.ру».

Комары — переносчики гепатита С

Эта гипотеза совершенно несостоятельная и ни в каком исследовании, ни в какой стране никогда не была подтверждена Елена Нурмухаметова врач-инфекционист

Заболевание предается по наследству

Это заболевание не является генетическим, подчеркнула врач. «Это инфекция. Для того чтобы человек заболел, вирус из внешней среды должен попасть в кровь — тогда происходит заражение. А по наследству это заболевание никогда не передается», — добавила Нурмухаметова.

Выявить гепатит С можно сразу после заражения

Сложность выявления гепатита С состоит в том, что инкубационный период заболевания иногда достигает 6 месяцев. Кроме того, инфицированный может долгие годы чувствовать себя абсолютно здоровым. Также болезнь имеет свойство маскироваться под другие — некоторые люди испытывают дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта или состояния, напоминающие грипп.

Желтуха — признак любого гепатита

По словам врача, желтуха — очень редкое явление для гепатита С. «Когда гепатит С манифестирует желтухой — это даже в чем-то упрощает ситуацию, потому что обязательно привлекает внимание пациента и докторов, понятно, в каком направлении должен проводиться поиск, и мы имеем точку отсчета, понимаем, когда пациент заболел. В остальных случаях, как правило, момент начала заболевания остается неизвестным», — сообщила медик.

Сожители больного гепатитом С тоже заболеют

Были проведены большие международные эпидемиологические исследования, которые свидетельствуют о том, что гепатит С при совместном проживании, при тесном бытовом контакте, при половом контакте и даже в родах передается с частотой, не превышающей 5 процентов.

«Это в том случае, если не предпринимаются никакие профилактические меры, а если такие меры предпринимаются, то фактически заражение не происходит», — предупредила Нурмухаметова.

Человеку, который инфицирован и знает об этом, достаточно использовать предметы личной гигиены сугубо индивидуальные, то есть иметь свой маникюрный набор, зубную щетку, расческу Елена Нурмухаметова врач-инфекционист

Гепатит С неизлечим

Гепатит С лечится, обратила внимание врач. Эффективность современных препаратов достигает 97-98 процентов. Курсы лечения, по ее словам, длятся 8-12 недель и хорошо переносятся пациентами.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург Надежда Петраш предупредила, что нанесение татуировок в условиях несоблюдения правил асептики и антисептики может грозить тяжелыми последствиями. В частности, передачей гепатита В и С, ВИЧ, вирусных, бактериальных инфекций, контагиозных моллюсков.