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16:59, 28 июля 2023Мир

В ЕС оценили негативный эффект от антироссийских санкций

Глава партии «Альтернатива для Германии»: санкции вредят ЕС больше, чем России
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Западные санкции, введенные ЕС против России, нанесли Европе и ее жителям больший вред, чем запланированный эффект по российской экономике. Такую оценку санкционной политике дал глава немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла на очередном партийном съезде в Магдебурге, сообщает ТАСС.

«Европа приняла 11 пакетов санкций против России, и все они вредят гражданам в ЕС больше, чем России. И в особенности они вредят Германии», — резюмировал политик.

Ранее стало известно, что Совет Европейского союза согласовал продление персональных антироссийских санкций по Украине.

23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.

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    Виктория Кондратьева
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