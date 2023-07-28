В ЕС оценили негативный эффект от антироссийских санкций

Глава партии «Альтернатива для Германии»: санкции вредят ЕС больше, чем России

Западные санкции, введенные ЕС против России, нанесли Европе и ее жителям больший вред, чем запланированный эффект по российской экономике. Такую оценку санкционной политике дал глава немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла на очередном партийном съезде в Магдебурге, сообщает ТАСС.

«Европа приняла 11 пакетов санкций против России, и все они вредят гражданам в ЕС больше, чем России. И в особенности они вредят Германии», — резюмировал политик.

Ранее стало известно, что Совет Европейского союза согласовал продление персональных антироссийских санкций по Украине.

23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.