Евросоюз продлил персональные антироссийские санкции по Украине

Совет ЕС согласовал продление персональных антироссийских санкций по Украине

Совет Европейского союза (ЕС) согласовал продление персональных антироссийских санкций по Украине. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщает представительство председательствующей в Совете ЕС Испании.

«Постоянные представители ЕС согласовали продление ограничительных мер, связанных с территориальной целостностью Украины», — отметили в пресс-службе представительства.

23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.

В 2014 году власти США и ЕС ввели персональные и секторальные санкции против России из-за «нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины». После этого санкции неоднократно ужесточались.