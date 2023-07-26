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15:34, 26 июля 2023Мир

Евросоюз продлил персональные антироссийские санкции по Украине

Совет ЕС согласовал продление персональных антироссийских санкций по Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) согласовал продление персональных антироссийских санкций по Украине. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщает представительство председательствующей в Совете ЕС Испании.

«Постоянные представители ЕС согласовали продление ограничительных мер, связанных с территориальной целостностью Украины», — отметили в пресс-службе представительства.

23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.

В 2014 году власти США и ЕС ввели персональные и секторальные санкции против России из-за «нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины». После этого санкции неоднократно ужесточались.

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    Глеб Бажуткин
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