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13:06, 28 июля 2023Мир

В Африке призвали Россию и Украину дать шанс их мирной инициативе

Посол Кении Огуту призвал Россию и Украину дать шанс африканской мирной миссии

Фото: Nacho Doce / Reuters

Россия и Украина должны дать шанс мирной инициативе, выдвинутой странами Африки. Об этом «Ленте.ру» заявил посол Кении в России Бенсон Огуту.

Дипломат подчеркнул, что предложения, озвученные представителями Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, Египта, Республики Конго и Уганды, пойдут на пользу не только Африке, но и всему миру. По его словам, Кения всецело поддерживает африканскую миссию.

«Не одно, а сразу семь африканских государств в консультациях с остальными странами выступили с мирной инициативой, и ей необходимо дать шанс», — призвал Огуту, который возглавляет делегацию Кении на форуме «Россия — Африка». Посол напомнил, что африканская делегация уже провела первый раунд переговоров с Россией и Украиной в июне, и выразил уверенность в том, что мудрость ее участников поможет им преуспеть и на дальнейших этапах мирной миссии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин продолжит диалог с лидерами африканских стран по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, российский лидер даст африканским делегатам исчерпывающие ответы по украинской проблематике.

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    Валентина Шварцман
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