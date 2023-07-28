В Кремле пообещали продолжить диалог с африканскими странами по Украине

Песков: Путин продолжит диалог с лидерами африканских стран по Украине

Президент России Владимир Путин продолжит диалог с лидерами африканских стран по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Путин пообещал продолжить диалог, запланированный во время прошлого визита лидеров африканских стран в Санкт-Петербург, которые представили свои мирные инициативы. Песков заверил, что глава российского государства даст им исчерпывающие ответы по украинской проблематике.

На вопрос о том, привезли представители африканских стран какие-то новые предложения по урегулированию украинского конфликта, Песков ответил отрицательно.

Ранее Путин оценил мирные инициативы Африки по Украине. Он заявил об уважительном отношении к предложениям.