Путин оценил мирные инициативы Африки по Украине

Путин: Россия с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине

Россия с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине и внимательно их рассматривает. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Российский лидер во время пленарного заседания саммита Россия - Африка признал, что проблема конфликта на Украине является острой. Поэтому Россия не уходит от ее обсуждения.

«Раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов», — сказал Путин.