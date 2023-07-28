Врач назвал россиянам необычную причину плохого настроения

Врач Мокрышева: из-за проблем с щитовидной железой может быть плохое настроение

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталья Мокрышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что причиной плохого настроения могут стать проблемы с щитовидной железой. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

Мокрышева предупредила, что избыток гормонов щитовидной железы в крови влияет на нервную систему. «Поведение меняется: человек очень плохо себя чувствует. Повышается давление, ускоряется ритм сердца, усиливается потоотделение», — описала возможные необычные симптомы врач.

Она добавила, что эту проблему можно решить, если принимать назначенные специалистом блокаторы гормонов щитовидной железы или же при наличии показаний сделать операцию.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман рассказали, что прием некоторых препаратов от давления могут вызвать кашель. В таком случае они порекомендовали принимать лекарства другой группы.