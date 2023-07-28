Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:38, 28 июля 2023Интернет и СМИ

Врач назвал россиянам необычную причину плохого настроения

Врач Мокрышева: из-за проблем с щитовидной железой может быть плохое настроение

Фото: Ümit Bulut / Unsplash

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталья Мокрышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что причиной плохого настроения могут стать проблемы с щитовидной железой. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

Мокрышева предупредила, что избыток гормонов щитовидной железы в крови влияет на нервную систему. «Поведение меняется: человек очень плохо себя чувствует. Повышается давление, ускоряется ритм сердца, усиливается потоотделение», — описала возможные необычные симптомы врач.

Она добавила, что эту проблему можно решить, если принимать назначенные специалистом блокаторы гормонов щитовидной железы или же при наличии показаний сделать операцию.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман рассказали, что прием некоторых препаратов от давления могут вызвать кашель. В таком случае они порекомендовали принимать лекарства другой группы.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие

    Оживлен проведший 46 тысяч лет в вечной мерзлоте червь

    Облившего памятник Герою СССР заподозрили в подготовке диверсии

    Пожилой пилот пассажирского самолета напился перед вылетом и пошел под суд

    Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовской областью

    В России разрешили исламский банкинг

    Названы регионы России с самыми дорогими домами в аренду

    В Ростовской области сбили вторую ракету

    Врач назвал россиянам необычную причину плохого настроения

    В России поддержали повышение МРОТ с 2024 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости