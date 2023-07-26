Врачи предупредили о необычном побочном эффекте препаратов от давления

Врачи Малышева и Гандельман заявили, что некоторые препараты от давления вызывают кашель

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман предупредили зрителей программы «Жить здорово!» на Первом канале, что от приема некоторых препаратов, понижающих давление, может появиться кашель. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи объяснили, что этот необычный побочный эффект вызывают препараты группы ингибиторов АПФ, название которых оканчивается на «-прил». По словам Гандельмана, кашель возникает из-за расширения сосудов в легких. «Увеличивается склонность к отеку верхних дыхательных путей, а это вызывает кашель», — рассказал врач.

Малышева добавила, что такой кашель не опасен. Но, по ее словам, многие пациенты начинают неправильное лечение, не понимая, что его вызывали именно лекарства от давления. «В таком случае, если он мешает жить и не исчезает в течение нескольких недель, больным меняют группу препаратов на "-сартан"», — добавил Гандельман.

Ранее врачи раскрыли способ снизить давление, не принимая препараты. Они рассказали, что для этого необходимо употреблять продукты с высоким содержанием витамина B3, например, дрожжи и арахис.