На российском заводе произошел взрыв

Депутат Хинштейн: взрыв на НПЗ в Самаре произошел из-за заложенного СВУ

В Самаре на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел взрыв, пострадавших нет. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, сработало заложенное взрывное устройство (СВУ). В результате детонации серьезных разрушений нет, отметил парламентарий.

Других подробностей он не привел.

Куйбышевский НПЗ является крупнейшим нефтяным предприятием Самарской области. Он был введен в эксплуатацию в 1945 году.

14 июля в Белгороде был подорван автомобиль, в результате чего пострадали три человека. СКР установил, что под днищем автомобиля было заложено СВУ, которое было приведено в действие во время движения машины.