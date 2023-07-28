Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:32, 28 июля 2023Силовые структуры

Бомбу на НПЗ в Самаре заложил работник родом с Украины и попытался скрыться

Взрыв на НПЗ в Самаре устроил работник предприятия родом с Украины, он задержан
Начало событий в новости На российском заводе произошел взрыв
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Взрыв на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре устроил работник предприятия. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Мужчина задержан сотрудниками ФСБ в Оренбургской области при попытке выехать за пределы России. Ему 42 года, он родом с Украины и ранее переехал в Россию, отметил депутат. Подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство в цеху, который находится в заброшенном здании, после чего скрылся. Мужчина намеревался добраться до Казахстана.

Он работал на заводе электриком, уточняет Baza. Подозреваемый, судя по камерам видеонаблюдения, принес на территорию предприятия бомбу в пакете, а вышел уже без него, причем последним из работников завода.

Ранее 28 июля стало известно о взрыве на Куйбышевском НПЗ. В результате никто не пострадал, серьезных разрушений на заводе нет.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие

    Оживлен проведший 46 тысяч лет в вечной мерзлоте червь

    Облившего памятник Герою СССР заподозрили в подготовке диверсии

    Пожилой пилот пассажирского самолета напился перед вылетом и пошел под суд

    Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовской областью

    В России разрешили исламский банкинг

    Названы регионы России с самыми дорогими домами в аренду

    В Ростовской области сбили вторую ракету

    Врач назвал россиянам необычную причину плохого настроения

    В России поддержали повышение МРОТ с 2024 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости