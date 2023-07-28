Бомбу на НПЗ в Самаре заложил работник родом с Украины и попытался скрыться

Взрыв на НПЗ в Самаре устроил работник предприятия родом с Украины, он задержан

Взрыв на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре устроил работник предприятия. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Мужчина задержан сотрудниками ФСБ в Оренбургской области при попытке выехать за пределы России. Ему 42 года, он родом с Украины и ранее переехал в Россию, отметил депутат. Подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство в цеху, который находится в заброшенном здании, после чего скрылся. Мужчина намеревался добраться до Казахстана.

Он работал на заводе электриком, уточняет Baza. Подозреваемый, судя по камерам видеонаблюдения, принес на территорию предприятия бомбу в пакете, а вышел уже без него, причем последним из работников завода.

Ранее 28 июля стало известно о взрыве на Куйбышевском НПЗ. В результате никто не пострадал, серьезных разрушений на заводе нет.