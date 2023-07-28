В «войне чипов» появится новый участник

Индия решила увеличить производство полупроводников благодаря инвестициям из США

В Индии стартовало трехдневное мероприятие SemiconIndia 2023 с участием топ-менеджеров основных американских производителей полупроводников, на котором страна позиционирует себя как глобальный игрок на рынке чипов, сообщает CNBC.

На сцене выставки, где также присутствовал премьер-министр Нарендра Моди, выступили генеральные директора компаний Micron и Cadence, а также топ-менеджеры Applied Materials и AMD. Они похвалили технологический сектор Индии и рассказали об инвестициях в рынок полупроводников страны. Генеральный директор американской отраслевой организации SEMI Аджит Маноча заявил, что впервые в истории страны «геополитика, внутренняя политика и потенциал частного сектора сложились так, чтобы помочь Индии стать игроком в производстве полупроводников».

Мероприятие подчеркивает амбиции Индии стать крупным центром производства высокотехнологичной продукции наряду с такими странами, как США, Тайвань и Южная Корея, и заявляет о новом участнике в обострившейся в последнее время «войне чипов». Стратегия Нью-Дели заключается в привлечении иностранных фирм для организации производства и инвестиций в страну, а также в формировании альянсов с другими ключевыми странами-производителями полупроводников, такими как США.

В декабре правительство Индии одобрило план стимулирования полупроводниковой промышленности на сумму 10 миллиардов долларов. А в прошлом месяце Нарендра Моди посетил США, где заявил, что Индия будет работать с Вашингтоном в ​​этой и других отраслях.

Присутствовавшие на SemiconIndia озвучили свои планы по вложениям в развитие производства полупроводников в Индии. Так, AMD заявила, что планирует инвестировать около 400 миллионов долларов в страну в течение следующих пяти лет. «Индийские команды будут играть ключевую роль в продвижении машинного обучения ИИ и возможностей как аппаратного, так и программного обеспечения», — сказал технический директор компании Марк Пейпермастер.

Мероприятие также посетил председатель тайваньской компании Foxconn, занимающейся сборкой iPhone от Apple, Ян Лю. Несмотря на то, что компания в прошлом месяце вышла из совместного с индийским конгломератом Vedanta проекта по созданию завода по производству полупроводников и дисплеев стоимостью 19,5 миллиарда долларов, Foxconn намерен инвестировать два миллиарда долларов в Индию в течение следующих пяти лет, сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Китая с 1 августа ограничат экспорт галлия и германия — редкоземельных материалов, которые используются в том числе для производства полупроводников, что стало очередным шагом в длящейся не первый год «войне чипов» между КНР и США. Поставщикам из Китая придется получать лицензию на экспорт в местном Минторге, при этом нужно будет указывать, в каких целях планируется использование материалов. Страна, по разным оценкам, контролирует от 60 до 85 процентов глобального рынка редкоземельных металлов.