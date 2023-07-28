Разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина экстрадировали из Вьетнама

Разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина экстрадировали из Вьетнама

Разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина Максима Буруяна экстрадировали из Вьетнама. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в Новосибирске в 2019 году мужчина под предлогом приобретения мобильной электроники похитил деньги у 28 человек. Он разместил объявление о продаже телефонов на сайте, принял заказы на один миллион рублей, но свои обязательства не выполнил, уточняют «Ленте.ру» в Генеральной прокуратуре РФ.

Затем фигурант уехал из России и в 2020 году был объявлен в федеральный розыск. Но в апреле 2022 года Буруяна заметили во Вьетнаме. Там его и задержали. Генпрокуратура России дала указания экстрадировать гражданина.

Сегодня в аэропорту Ханоя зарубежные правоохранители передали россиянина сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву.