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18:34, 28 июля 2023Силовые структуры

Разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина экстрадировали из Вьетнама

Разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина экстрадировали из Вьетнама

Фото: Rene Traut / IMAGO / Globallookpress.com

Разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина Максима Буруяна экстрадировали из Вьетнама. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в Новосибирске в 2019 году мужчина под предлогом приобретения мобильной электроники похитил деньги у 28 человек. Он разместил объявление о продаже телефонов на сайте, принял заказы на один миллион рублей, но свои обязательства не выполнил, уточняют «Ленте.ру» в Генеральной прокуратуре РФ.

Затем фигурант уехал из России и в 2020 году был объявлен в федеральный розыск. Но в апреле 2022 года Буруяна заметили во Вьетнаме. Там его и задержали. Генпрокуратура России дала указания экстрадировать гражданина.

Сегодня в аэропорту Ханоя зарубежные правоохранители передали россиянина сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву.

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    Екатерина Власова
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