В африканской стране захотели собирать «КамАЗы»

Министр экономики Анголы заявил о намерении наладить сборку «КамАЗов» в стране

Ангола намерена в ближайшее время приобрести грузовики «КамАЗ», а в среднесрочной перспективе планирует «собирать и создавать» их в стране, заявил на полях форума «Россия — Африка» министр экономики и планирования республики Марио Аугусто Гаэтано Жао, которого цитирует РИА Новости.

По словам министра, в стране хотят закупить максимально возможное количество машин, поскольку российские грузовики, используемые ангольцами еще с 80-х годов, способны помочь в преодолении существующих сложных логистических проблем.

Ранее на форуме глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о том, что компания рассматривает возможность разработки праворульной Lada для экспорта в африканские страны. В качестве африканских партнеров российского автогиганта по поставке и сборке автомобилей назывались Эфиопия, Египет, Алжир, Нигерия, Гана.

Другие отечественные автопроизводители также не отстают в проектах локализации производства на континенте. Так, продукцию УАЗ планируют начать производить в Гане. Итоговые переговоры по этому вопросу должны пройти текущим летом.