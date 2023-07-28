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16:38, 28 июля 2023Экономика

В африканской стране захотели собирать «КамАЗы»

Министр экономики Анголы заявил о намерении наладить сборку «КамАЗов» в стране

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ангола намерена в ближайшее время приобрести грузовики «КамАЗ», а в среднесрочной перспективе планирует «собирать и создавать» их в стране, заявил на полях форума «Россия — Африка» министр экономики и планирования республики Марио Аугусто Гаэтано Жао, которого цитирует РИА Новости.

По словам министра, в стране хотят закупить максимально возможное количество машин, поскольку российские грузовики, используемые ангольцами еще с 80-х годов, способны помочь в преодолении существующих сложных логистических проблем.

Ранее на форуме глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о том, что компания рассматривает возможность разработки праворульной Lada для экспорта в африканские страны. В качестве африканских партнеров российского автогиганта по поставке и сборке автомобилей назывались Эфиопия, Египет, Алжир, Нигерия, Гана.

Другие отечественные автопроизводители также не отстают в проектах локализации производства на континенте. Так, продукцию УАЗ планируют начать производить в Гане. Итоговые переговоры по этому вопросу должны пройти текущим летом.

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    Дмитрий Воронин
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