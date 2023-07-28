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14:58, 28 июля 2023Экономика

«АвтоВАЗ» собрался адаптировать машины для Африки

«АвтоВАЗ» решил разработать праворульные модификации Lada для африканского рынка

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

«Автоваз» рассматривает возможность разработать праворульную Lada для экспорта в африканские страны, заявил РИА Новости глава компании Максим Соколов на форуме Россия — Африка.

Он рассказал, что обсудил идею поставки автомобилей в Южно-Африканскую Республику с ее послом Мзувукиле Макетука. Тот высказал желание страны импортировать машины «АвтоВАЗа». Посол также вспомнил, что его отец в свое время имел Niva, при этом автомобиль был с правым рулем, поскольку в большинстве африканских стран левостороннее движение.

Такие автомобили давно не производятся, заявил Соколов. Он указал, что продукт могут возродить, если спрос на него будет достаточно стабильный, а бизнес-модель — эффективной.

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Глава компании отметил, что разработка такой модификации может занять большое количество времени. Новые требования по безопасности автомобилей обяжут «АвтоВАЗ» приложить множество усилий, чтобы разработать праворульную модификацию Lada по новым стандартам. Соколов указал, что в настоящее время усилия «АвтоВАЗа» направлены на то, чтобы быстрее восстановить компонентную базу и запустить новые продукты.

Ранее Соколов заявлял, что в качестве партнеров по поставке и сборке автомобилей видит Эфиопию, Египет, Алжир, Нигерию, Гану, а также Вьетнам и ближневосточные страны — Иран, Турцию, ОАЭ, Оман и Сирию.

Позже глава компании говорил, что «АвтоВАЗ» собирается начать сборку Lada в Египте. Эта страна вместе с партнером Al Amat может стать транспортно-логистическим хабом для остального африканского континента, заявлял Соколов.

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    Мария Черкасова
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