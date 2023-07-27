«АвтоВАЗ» решил снова собирать Lada в Египте

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о решении возобновить сборку Lada в Египте

«АвтоВАЗ» собирается возобновить сборку Lada в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Максима Соколова на саммите «Россия — Африка».

Соколов назвал развитие проекта по сборке автомобилей главной задачей компании. Египет и партнер «АвтоВАЗАа» Al Amat может стать транспортно-логистическим хабом для всего остального африканского континента, заявил глава российской компании. Он добавил, что «АвтоВАЗ» рассматривает сотрудничество и с другими африканскими странами.

Ранее в Эфиопии заявили о переговорах с «АвтоВАЗ» по сборке Lada в стране. Власти африканского государства отмечали, что с поставками автомобилей на эфиопский рынок России будет проще выйти и в соседние страны.

Соколов также ранее заявлял, что «АвтоВАЗ» начал обсуждать организацию экспорта и сборки Lada со странами Персидского залива. Российский автопроизводитель хотел бы видеть в качестве своих партнеров не только Египет, но и Алжир, Нигерию, Эфиопию и Гану, отмечал глава компании.