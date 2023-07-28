В КБР пройдет конкурс «Краса Кавказа» для девушек на инвалидных колясках

В Кабардино-Балкарии пройдет «Краса Кавказа» для девушек на инвалидных колясках

В Кабардино-Балкарии впервые пройдет конкурс «Краса Кавказа» для девушек на инвалидных колясках. Об этом сообщается на сайте проекта.

«Конкурс "Краса Кавказа" — это не просто красивые девушки, это праздник, на который съедутся представительницы всех республик Северного Кавказа, расскажут о родном крае, познакомят с его традициями, поделятся частичкой себя», — говорится в сообщении.

По слова организаторов, каждая участница откроет для себя много нового и получит незабываемые эмоции.

Конкурс пройдет с 4 по 11 августа, в нем примут участие шесть девушек из Ставропольского края, Ингушетии и Северной Осетии. Финал проекта пройдет 11 августа в Нальчике, вход на мероприятие свободный.