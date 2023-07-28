В Крыму охранник детского сада домогался двух детей

В Крыму охранник детского сада домогался двух маленьких девочек, возбуждено дело

В Крыму охранник детского сада домогался двух маленьких детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, фигурант работал в детском учреждении два года. Несколько дней назад одна из девочек рассказала матери, что охранник предложил ей и ее подруге поиграть в его телефон на площадке, однако взамен попросил сделать интимные фотографии. Мать потерпевшей обратилась в полицию с заявлением.

Отмечается, что сотрудник сначала ушел в отпуск, а затем написал заявление об уходе. Он признал вину. В его телефоне снимков не нашли. По факту произошедшего возбуждено дело.

