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09:32, 28 июля 2023Силовые структуры

В Крыму охранник детского сада домогался двух детей

В Крыму охранник детского сада домогался двух маленьких девочек, возбуждено дело

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Крыму охранник детского сада домогался двух маленьких детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, фигурант работал в детском учреждении два года. Несколько дней назад одна из девочек рассказала матери, что охранник предложил ей и ее подруге поиграть в его телефон на площадке, однако взамен попросил сделать интимные фотографии. Мать потерпевшей обратилась в полицию с заявлением.

Отмечается, что сотрудник сначала ушел в отпуск, а затем написал заявление об уходе. Он признал вину. В его телефоне снимков не нашли. По факту произошедшего возбуждено дело.

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    Екатерина Власова
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