Спрогнозирован курс валют в августе

Экономист Беляев допустил рост курса доллара до 92 рублей в августе

В фундаментальном соотношении российской и американской экономик пока ничего не меняется, и нет никаких улучшений, отметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Исходя из этого, он спрогнозировал курс валют в августе 2023 года.

Экономическая ситуация двух стран указывает на то, что соотношение валют сохранится в районе 91 рубля за доллар, если не будет никаких потрясений, полагает эксперт. Также, по его мнению, существует вероятность выхода доллара на 92.

«91 будет уже та точка, вокруг которой будут колебания. Они могут быть и достаточно размашистые: и по полрубля могут быть, и по рублю, но все равно маятник будет возвращаться к 91, с выходом на 92 в конце месяца», — поделился он.

Евро, по словам экономиста, в августе будет в районе 100 рублей с возможностью выхода на 101 и 102 рубля.

На тенденцию по ослаблению рубля указывает также и юань, который повышается по отношению к нашей национальной валюте. «Поскольку он полностью государственно регулируемый, а не полностью подвержен конъюнктурным колебаниям, то он даже более точный указатель движения курса. Если и юань укрепляется заодно по отношению к рублю, значит, тенденция правильно определена на ослабление рубля», — объяснил Беляев.

В пятницу, 28 июля, в ходе торгов на Московской бирже российская валюта теряет в цене по отношению к доллару и юаню. Курс доллара на максимуме превышал отметку в 91 рубль, юань же торговался на уровне 12,69 рубля.

