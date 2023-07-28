Курс доллара превысил 91 рубль

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля, евро превысил 99,8 рубля

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 28 июля, российская валюта теряет в цене по отношению к доллару и юаню. Курс доллара на максимуме превышал отметку в 91 рубль, юань же торговался на уровне 12,69 рубля, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме американская валюта достигала 91,04 рубля, позже скорректировавшись до 90,96 рубля. Евро же потерял более 35 копеек, составив на момент написания материала 99,8 рубля.

Аналитик из Промсвязьбанка Егор Жильников в разговоре с РИА Новости рассказал, что курс доллара может снова перейти к снижению из-за потенциального пика активности экспортеров перед расширенными налоговыми выплатами июля 28 июля. Однако падение американской валюты ниже отметки в 90 рублей маловероятно.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Кудрин также уверен, что доллар не откатится до июньских значений в 82-84 рубля. При этом он предупредил, что волатильность на валютном рынке останется высокой. По его прогнозам, в конце года стоит ожидать доллар по 90 рублей.

Накануне главный макроэкономист SberCIB Антон Струченевский заявил, что сейчас есть риски «саморазогрева» российской валюты. Он связал это с изменениями бюджетного правила. Аналитик ожидает, что в конце года курс доллара составит 85 рублей, евро — 95,2 рубля.