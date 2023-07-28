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12:17, 28 июля 2023Экономика

Курс доллара превысил 91 рубль

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля, евро превысил 99,8 рубля

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 28 июля, российская валюта теряет в цене по отношению к доллару и юаню. Курс доллара на максимуме превышал отметку в 91 рубль, юань же торговался на уровне 12,69 рубля, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме американская валюта достигала 91,04 рубля, позже скорректировавшись до 90,96 рубля. Евро же потерял более 35 копеек, составив на момент написания материала 99,8 рубля.

Аналитик из Промсвязьбанка Егор Жильников в разговоре с РИА Новости рассказал, что курс доллара может снова перейти к снижению из-за потенциального пика активности экспортеров перед расширенными налоговыми выплатами июля 28 июля. Однако падение американской валюты ниже отметки в 90 рублей маловероятно.

Курс доллара от TradingView

Профессор НИУ ВШЭ Александр Кудрин также уверен, что доллар не откатится до июньских значений в 82-84 рубля. При этом он предупредил, что волатильность на валютном рынке останется высокой. По его прогнозам, в конце года стоит ожидать доллар по 90 рублей.

Накануне главный макроэкономист SberCIB Антон Струченевский заявил, что сейчас есть риски «саморазогрева» российской валюты. Он связал это с изменениями бюджетного правила. Аналитик ожидает, что в конце года курс доллара составит 85 рублей, евро — 95,2 рубля.

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    Мария Грушко
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