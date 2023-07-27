Эксперт предупредил о риске «саморазогрева» рубля

В SberCIB предупредили о риске «саморазогрева» рубля из-за бюджетного правила

Новая версия бюджетного правила может привести к «саморазогреву» российской валюты, предупреждает главный макроэкономист SberCIB Антон Струченевский. Его слова приводит РБК.

Пока ситуацию стабилизирует продажа валюты со стороны Центробанка, однако объем операций уменьшается, и в случае, если регулятор перейдет к покупке валюты, положение рубля ухудшится. «Это создает дополнительный спрос, который, на наш взгляд, может привести к девальвации, увеличивающей эти (нефтегазовые) дополнительные доходы, и это может запустить этот механизм саморазогрева», — объяснил эксперт.

Минимизировать риски мог бы переход на расчет нефтегазовых доходов в юанях вместо рублей, считает аналитик. По его мнению, Минфин в конечном итоге пересмотрит конструкцию бюджетного правила и «зафиксирует самые базовые доходы в твердой валюте», например в юанях.

По прогнозам Струченевского, во втором полугодии российская валюта перейдет к укреплению. В конце года курс доллара составит 85 рублей, евро — 95,2 рубля. На момент написания материала доллар торгуется на уровне 89,9 рубля, а евро — 100,3 рубля.

Аналогичную тенденцию в среднесрочной перспективе видит и кандидат экономических наук Владимир Григорьев. По его словам, сейчас курс российской валюты находится ниже реальной стоимости, на фоне чего происходит коррекция рынка. Однако дальнейшее укрепление к ведущим мировым валютам не будет сильным — потенциал доллара будет на уровне 88-89 рублей, евро — 95-96 рублей.