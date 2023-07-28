На Украине заявили о потере почти дюжины Leopard 2

Украинский военный эксперт Коваленко заявил о потере Киевом 11 танков Leopard 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления, начавшегося в июне 2023 года, потеряли 11 танков Leopard 2, из них три полностью уничтожены и не могут быть использованы в бою, заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Уничтоженных и поврежденных танков типа Leopard 2 в модификациях 2А4 и 2А6 всего 11, из них три невозможно восстановить для использования в бою. Восемь имеют повреждения, которые в случае эвакуации возможно восстановить, и они снова смогут выполнять свои функции», — сказал он.

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